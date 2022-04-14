Alpaca City (ALPA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Alpaca City (ALPA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Alpaca City (ALPA) Information DeFi meets Alpaca NFTs. Alpaca City is endeavoring to create a more accessible DeFi ecosystem by combining the power of yield farming and NFT. Officiel hjemmeside: https://alpaca.city/ Køb ALPA nu!

Alpaca City (ALPA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Alpaca City (ALPA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 99.09K $ 99.09K $ 99.09K Samlet udbud $ 25.18M $ 25.18M $ 25.18M Cirkulerende forsyning $ 10.92M $ 10.92M $ 10.92M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 228.42K $ 228.42K $ 228.42K Alle tiders Høj: $ 1.97 $ 1.97 $ 1.97 Alle tiders Lav: $ 0.00186643 $ 0.00186643 $ 0.00186643 Nuværende pris: $ 0.00907104 $ 0.00907104 $ 0.00907104 Få mere at vide om Alpaca City (ALPA) pris

Alpaca City (ALPA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Alpaca City (ALPA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ALPA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ALPA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ALPA's tokenomics, kan du udforske ALPA tokens live-pris!

ALPA Prisprediktion Vil du vide, hvor ALPA måske er på vej hen? Vores ALPA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ALPA Tokens prisprediktion nu!

