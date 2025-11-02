UdvekslingDEX+
Den direkte Alpaca pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid ALPACA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ALPACA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ALPACA

ALPACA Prisinfo

Hvad er ALPACA

ALPACA Officiel hjemmeside

ALPACA Tokenomics

ALPACA Prisprognose

Alpaca Pris (ALPACA)

1 ALPACA til USD direkte pris:

$0.00013652
$0.00013652$0.00013652
-4.30%1D
mexc
USD
Alpaca (ALPACA) Live prisdiagram
Alpaca (ALPACA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00553708
$ 0.00553708$ 0.00553708

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

-4.35%

-12.79%

-12.79%

Alpaca (ALPACA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har ALPACA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ALPACAs højeste pris nogensinde er $ 0.00553708, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, ALPACA har ændret sig med +0.03% i løbet af den sidste time, -4.35% i løbet af 24 timer og -12.79% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Alpaca (ALPACA) Markedsinformation

$ 131.33K
$ 131.33K$ 131.33K

--
----

$ 131.33K
$ 131.33K$ 131.33K

962.10M
962.10M 962.10M

962,101,677.811103
962,101,677.811103 962,101,677.811103

Den nuværende markedsværdi på Alpaca er $ 131.33K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ALPACA er 962.10M, med et samlet udbud på 962101677.811103. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 131.33K.

Alpaca (ALPACA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Alpaca til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Alpaca til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Alpaca til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Alpaca til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-4.35%
30 dage$ 0-0.70%
60 dage$ 0-18.12%
90 dage$ 0--

Hvad er Alpaca (ALPACA)

Alpaca is The Bitcoin Mascot

The symbol of resistance

Early on in Bitcoin's lifespan, people needed to recognize that it would be viable as a long-lasting and legitimate currency, and the alpaca socks proved that it could be by being one of the first purchasable items. As a result, the alpaca became a sign of acceptance by the community that Bitcoin could be used for acquiring everyday items, proving its capabilities as a leading form of currency for the future. To many people who still praise the unofficial mascot, this is what the symbol of the alpaca means behind all the goofy faces and smiles.

Alpaca (ALPACA) Ressource

Officiel hjemmeside

Alpaca Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Alpaca (ALPACA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Alpaca (ALPACA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Alpaca.

Tjek Alpaca prisprediktion nu!

ALPACA til lokale valutaer

Alpaca (ALPACA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Alpaca (ALPACA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ALPACA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Alpaca (ALPACA)

Hvor meget er Alpaca (ALPACA) værd i dag?
Den direkte ALPACA pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ALPACA til USD pris?
Den aktuelle pris på ALPACAtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Alpaca?
Markedsværdien for ALPACA er $ 131.33K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ALPACA?
Den cirkulerende forsyning af ALPACA er 962.10M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ALPACA?
ALPACA opnåede en ATH-pris på 0.00553708 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ALPACA?
ALPACA så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for ALPACA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ALPACA er -- USD.
Bliver ALPACA højere i år?
ALPACA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ALPACA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Alpaca (ALPACA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

