AllSafe (ASAFE) Information Allsafe2 is a medium of exchange designed around securely exchanging information which is a process made possible by certain principles of cryptography. Within Allsafe systems the safety, integrity and balance of all ledgers is maintained by a community, handling cryptocurrency transactions for a small foo. Allsafe seek to add more security. This is our main goal. We will try to add allsafe to casinos and online stores. We welcome you all to participate in this project. This coin will be for trading as well as in the use of game Officiel hjemmeside: https://allsafecoin.org/ Køb ASAFE nu!

AllSafe (ASAFE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AllSafe (ASAFE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.34K $ 4.34K $ 4.34K Samlet udbud $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Cirkulerende forsyning $ 13.02M $ 13.02M $ 13.02M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.00K $ 5.00K $ 5.00K Alle tiders Høj: $ 0.202387 $ 0.202387 $ 0.202387 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00033328 $ 0.00033328 $ 0.00033328 Få mere at vide om AllSafe (ASAFE) pris

AllSafe (ASAFE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AllSafe (ASAFE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ASAFE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ASAFE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ASAFE's tokenomics, kan du udforske ASAFE tokens live-pris!

