Den direkte ALLINDOGE pris i dag er 0.00472754 USD. Følg med i realtid ALLINDOGE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ALLINDOGE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ALLINDOGE

ALLINDOGE Prisinfo

Hvad er ALLINDOGE

ALLINDOGE Officiel hjemmeside

ALLINDOGE Tokenomics

ALLINDOGE Prisprognose

ALLINDOGE Pris (ALLINDOGE)

1 ALLINDOGE til USD direkte pris:

$0.00472754
-1.20%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
ALLINDOGE (ALLINDOGE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:50:18 (UTC+8)

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00468526
24H lav
$ 0.0049019
24H høj

$ 0.00468526
$ 0.0049019
$ 0.01291751
$ 0.00438126
-0.09%

-1.23%

-11.67%

-11.67%

ALLINDOGE (ALLINDOGE) realtidsprisen er $0.00472754. I løbet af de sidste 24 timer har ALLINDOGE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00468526 og et højdepunkt på $ 0.0049019, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ALLINDOGEs højeste pris nogensinde er $ 0.01291751, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00438126.

Når det gælder kortsigtet performance, ALLINDOGE har ændret sig med -0.09% i løbet af den sidste time, -1.23% i løbet af 24 timer og -11.67% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Markedsinformation

$ 4.70M
--
$ 4.70M
994.36M
994,363,350.352716
Den nuværende markedsværdi på ALLINDOGE er $ 4.70M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ALLINDOGE er 994.36M, med et samlet udbud på 994363350.352716. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.70M.

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af ALLINDOGE til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af ALLINDOGE til USD $ -0.0007385169.
I de sidste 60 dage var prisændringen af ALLINDOGE til USD $ -0.0017120327.
I de sidste 90 dage var prisændringen af ALLINDOGE til USD $ -0.004621396822647742.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-1.23%
30 dage$ -0.0007385169-15.62%
60 dage$ -0.0017120327-36.21%
90 dage$ -0.004621396822647742-49.43%

Hvad er ALLINDOGE (ALLINDOGE)

ALLINDOGE is building AgentOS, a next-generation AI operating system that breaks down the wall between Web2 and Web3 and builds a unified intelligent interaction layer. Users don't need to pay attention to complicated technical details, the system realizes seamless connection and collaboration between on-chain protocols and off-chain services with the help of advanced cross-chain technology and intelligent routing. You only need to express your real intention, and AI can intelligently analyze the demand, plan the optimal execution path, automatically complete cross-chain, cross-protocol and cross-platform operations, and continuously optimize the strategy according to the market dynamics.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Ressource

Officiel hjemmeside

ALLINDOGE Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil ALLINDOGE (ALLINDOGE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine ALLINDOGE (ALLINDOGE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for ALLINDOGE.

Tjek ALLINDOGE prisprediktion nu!

ALLINDOGE til lokale valutaer

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Tokenomics

At forstå tokenomics for ALLINDOGE (ALLINDOGE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ALLINDOGE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om ALLINDOGE (ALLINDOGE)

Hvor meget er ALLINDOGE (ALLINDOGE) værd i dag?
Den direkte ALLINDOGE pris i USD er 0.00472754 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ALLINDOGE til USD pris?
Den aktuelle pris på ALLINDOGEtil USD er $ 0.00472754. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af ALLINDOGE?
Markedsværdien for ALLINDOGE er $ 4.70M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ALLINDOGE?
Den cirkulerende forsyning af ALLINDOGE er 994.36M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ALLINDOGE?
ALLINDOGE opnåede en ATH-pris på 0.01291751 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ALLINDOGE?
ALLINDOGE så en ATL-pris på 0.00438126 USD.
Hvad er handelsvolumen for ALLINDOGE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ALLINDOGE er -- USD.
Bliver ALLINDOGE højere i år?
ALLINDOGE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ALLINDOGE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
ALLINDOGE (ALLINDOGE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,041.85
$3,871.37
$0.02870
$185.79
$1.0003
$110,041.85
$3,871.37
$185.79
$73.23
$19.809
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.07727
$0.000000000000000000000018
$0.000455
$0.0023
$0.00004903
$0.0032271
