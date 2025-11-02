ALLINDOGE (ALLINDOGE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00468526 24H høj $ 0.0049019 All Time High $ 0.01291751 Laveste pris $ 0.00438126 Prisændring (1H) -0.09% Prisændring (1D) -1.23% Prisændring (7D) -11.67%

ALLINDOGE (ALLINDOGE) realtidsprisen er $0.00472754. I løbet af de sidste 24 timer har ALLINDOGE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00468526 og et højdepunkt på $ 0.0049019, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ALLINDOGEs højeste pris nogensinde er $ 0.01291751, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00438126.

Når det gælder kortsigtet performance, ALLINDOGE har ændret sig med -0.09% i løbet af den sidste time, -1.23% i løbet af 24 timer og -11.67% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 4.70M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 4.70M Cirkulationsforsyning 994.36M Samlet Udbud 994,363,350.352716

Den nuværende markedsværdi på ALLINDOGE er $ 4.70M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ALLINDOGE er 994.36M, med et samlet udbud på 994363350.352716. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.70M.