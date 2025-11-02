Alligator Alcatraz (ICE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000867 24H lav $ 0.00000878 24H høj All Time High $ 0.00045638 Laveste pris $ 0.0000085 Prisændring (1H) +0.07% Prisændring (1D) -0.24% Prisændring (7D) -3.89%

Alligator Alcatraz (ICE) realtidsprisen er $0.00000874. I løbet af de sidste 24 timer har ICE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000867 og et højdepunkt på $ 0.00000878, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ICEs højeste pris nogensinde er $ 0.00045638, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0000085.

Når det gælder kortsigtet performance, ICE har ændret sig med +0.07% i løbet af den sidste time, -0.24% i løbet af 24 timer og -3.89% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Alligator Alcatraz (ICE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 8.74K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 8.74K Cirkulationsforsyning 999.74M Samlet Udbud 999,743,889.551213

Den nuværende markedsværdi på Alligator Alcatraz er $ 8.74K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ICE er 999.74M, med et samlet udbud på 999743889.551213. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.74K.