Den direkte Alliewai by Virtuals pris i dag er 0.00029066 USD. Følg med i realtid AWAI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk AWAI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Alliewai by Virtuals pris i dag er 0.00029066 USD. Følg med i realtid AWAI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk AWAI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om AWAI

AWAI Prisinfo

Hvad er AWAI

AWAI Officiel hjemmeside

AWAI Tokenomics

AWAI Prisprognose

Alliewai by Virtuals Logo

Alliewai by Virtuals Pris (AWAI)

Ikke noteret

1 AWAI til USD direkte pris:

$0.00029066
$0.00029066$0.00029066
+22.90%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Alliewai by Virtuals (AWAI) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:50:16 (UTC+8)

Alliewai by Virtuals (AWAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00023328
$ 0.00023328$ 0.00023328
24H lav
$ 0.00032597
$ 0.00032597$ 0.00032597
24H høj

$ 0.00023328
$ 0.00023328$ 0.00023328

$ 0.00032597
$ 0.00032597$ 0.00032597

$ 0.00199519
$ 0.00199519$ 0.00199519

$ 0.00013535
$ 0.00013535$ 0.00013535

-2.61%

+22.98%

+2.30%

+2.30%

Alliewai by Virtuals (AWAI) realtidsprisen er $0.00029066. I løbet af de sidste 24 timer har AWAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00023328 og et højdepunkt på $ 0.00032597, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AWAIs højeste pris nogensinde er $ 0.00199519, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00013535.

Når det gælder kortsigtet performance, AWAI har ændret sig med -2.61% i løbet af den sidste time, +22.98% i løbet af 24 timer og +2.30% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Alliewai by Virtuals (AWAI) Markedsinformation

$ 290.69K
$ 290.69K$ 290.69K

--
----

$ 290.69K
$ 290.69K$ 290.69K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Alliewai by Virtuals er $ 290.69K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AWAI er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 290.69K.

Alliewai by Virtuals (AWAI) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Alliewai by Virtuals til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Alliewai by Virtuals til USD $ -0.0000664970.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Alliewai by Virtuals til USD $ -0.0001485332.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Alliewai by Virtuals til USD $ -0.0004049097759915916.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+22.98%
30 dage$ -0.0000664970-22.87%
60 dage$ -0.0001485332-51.10%
90 dage$ -0.0004049097759915916-58.21%

Hvad er Alliewai by Virtuals (AWAI)

Alliewai is the flagship agent of 2wai and the first human-realistic AI avatar with a face and voice. She speaks, replies, and guides users in real time, showing what it means to interact with AI on video. Powered by the $AWAI token for API access, creator tools, analytics, and governance. Leading the shift from text-based agents to voice and video. Available today.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Alliewai by Virtuals (AWAI) Ressource

Officiel hjemmeside

Alliewai by Virtuals Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Alliewai by Virtuals (AWAI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Alliewai by Virtuals (AWAI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Alliewai by Virtuals.

Tjek Alliewai by Virtuals prisprediktion nu!

AWAI til lokale valutaer

Alliewai by Virtuals (AWAI) Tokenomics

At forstå tokenomics for Alliewai by Virtuals (AWAI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om AWAI Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Alliewai by Virtuals (AWAI)

Hvor meget er Alliewai by Virtuals (AWAI) værd i dag?
Den direkte AWAI pris i USD er 0.00029066 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle AWAI til USD pris?
Den aktuelle pris på AWAItil USD er $ 0.00029066. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Alliewai by Virtuals?
Markedsværdien for AWAI er $ 290.69K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af AWAI?
Den cirkulerende forsyning af AWAI er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på AWAI?
AWAI opnåede en ATH-pris på 0.00199519 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på AWAI?
AWAI så en ATL-pris på 0.00013535 USD.
Hvad er handelsvolumen for AWAI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for AWAI er -- USD.
Bliver AWAI højere i år?
AWAI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se AWAI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:50:16 (UTC+8)

Alliewai by Virtuals (AWAI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

