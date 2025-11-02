Alliewai by Virtuals (AWAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00023328 $ 0.00023328 $ 0.00023328 24H lav $ 0.00032597 $ 0.00032597 $ 0.00032597 24H høj 24H lav $ 0.00023328$ 0.00023328 $ 0.00023328 24H høj $ 0.00032597$ 0.00032597 $ 0.00032597 All Time High $ 0.00199519$ 0.00199519 $ 0.00199519 Laveste pris $ 0.00013535$ 0.00013535 $ 0.00013535 Prisændring (1H) -2.61% Prisændring (1D) +22.98% Prisændring (7D) +2.30% Prisændring (7D) +2.30%

Alliewai by Virtuals (AWAI) realtidsprisen er $0.00029066. I løbet af de sidste 24 timer har AWAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00023328 og et højdepunkt på $ 0.00032597, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AWAIs højeste pris nogensinde er $ 0.00199519, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00013535.

Når det gælder kortsigtet performance, AWAI har ændret sig med -2.61% i løbet af den sidste time, +22.98% i løbet af 24 timer og +2.30% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Alliewai by Virtuals (AWAI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 290.69K$ 290.69K $ 290.69K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 290.69K$ 290.69K $ 290.69K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Alliewai by Virtuals er $ 290.69K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AWAI er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 290.69K.