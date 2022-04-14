AllDomains (ALL) Tokenomics Få vigtig indsigt i AllDomains (ALL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AllDomains (ALL) Information The $ALL Token, the native currency of AllDomains, holds significant importance in shaping the future of the project. It empowers users by granting them influence over the decision-making process and direction of AllDomains. By actively engaging with the platform and contributing to its success, users are rewarded with $ALL tokens, reinforcing the growth and sustainability of the AllDomains ecosystem. This token plays a crucial role in establishing AllDomains as a leading entity in the Web3 industry, offering users a comprehensive platform to manage their digital identities. Officiel hjemmeside: https://alldomains.id Hvidbog: https://docs.alldomains.id/protocol/all-token

AllDomains (ALL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AllDomains (ALL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 153.17K $ 153.17K $ 153.17K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 192.06M $ 192.06M $ 192.06M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 797.50K $ 797.50K $ 797.50K Alle tiders Høj: $ 0.01849813 $ 0.01849813 $ 0.01849813 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0007975 $ 0.0007975 $ 0.0007975 Få mere at vide om AllDomains (ALL) pris

AllDomains (ALL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AllDomains (ALL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ALL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ALL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ALL's tokenomics, kan du udforske ALL tokens live-pris!

