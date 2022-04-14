Allbridge (ABR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Allbridge (ABR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Allbridge (ABR) Information Allbridge is modular and expanding token bridge with on-chain consensus. It’s a simple, modern, and reliable way to transfer assets between blockchain networks. Allbridge mission is to make the blockchain world borderless and provide a tool to freely move assets between different networks. In the future it will evolve into a DAO-style multi-chain hub, establishing connections between the EVM and non-EVM networks. Officiel hjemmeside: https://allbridge.io/ Køb ABR nu!

Allbridge (ABR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Allbridge (ABR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Samlet udbud $ 96.78M $ 96.78M $ 96.78M Cirkulerende forsyning $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.81M $ 6.81M $ 6.81M Alle tiders Høj: $ 9.66 $ 9.66 $ 9.66 Alle tiders Lav: $ 0.00778054 $ 0.00778054 $ 0.00778054 Nuværende pris: $ 0.070337 $ 0.070337 $ 0.070337 Få mere at vide om Allbridge (ABR) pris

Allbridge (ABR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Allbridge (ABR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ABR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ABR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ABR's tokenomics, kan du udforske ABR tokens live-pris!

