all you had to do was (NOTHING) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001037 $ 0.00001037 $ 0.00001037 24H lav $ 0.00001067 $ 0.00001067 $ 0.00001067 24H høj 24H lav $ 0.00001037$ 0.00001037 $ 0.00001037 24H høj $ 0.00001067$ 0.00001067 $ 0.00001067 All Time High $ 0.0011783$ 0.0011783 $ 0.0011783 Laveste pris $ 0.00001002$ 0.00001002 $ 0.00001002 Prisændring (1H) -1.28% Prisændring (1D) -2.75% Prisændring (7D) -6.22% Prisændring (7D) -6.22%

all you had to do was (NOTHING) realtidsprisen er $0.00001038. I løbet af de sidste 24 timer har NOTHING handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001037 og et højdepunkt på $ 0.00001067, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NOTHINGs højeste pris nogensinde er $ 0.0011783, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001002.

Når det gælder kortsigtet performance, NOTHING har ændret sig med -1.28% i løbet af den sidste time, -2.75% i løbet af 24 timer og -6.22% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

all you had to do was (NOTHING) Markedsinformation

Markedsværdi $ 10.37K$ 10.37K $ 10.37K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 10.37K$ 10.37K $ 10.37K Cirkulationsforsyning 998.98M 998.98M 998.98M Samlet Udbud 998,980,533.650402 998,980,533.650402 998,980,533.650402

Den nuværende markedsværdi på all you had to do was er $ 10.37K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NOTHING er 998.98M, med et samlet udbud på 998980533.650402. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.37K.