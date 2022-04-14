All Will Retire (AWR) Tokenomics Få vigtig indsigt i All Will Retire (AWR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

All Will Retire (AWR) Information AWR is a community of people bullish on themselves and that are aping their futures 💎🤲 until retirement. Rather than look inwardly to Crypto Twitter/crypto community to drive value to our holders we look outwardly to develop new age retail demographics that aren't inclined to crypto but rather ideals, values, and identity. AWR markets to this demographic to fulfill their emotional needs around their ideals, values, and identity. In other words we don't want to be a coin created off of a meme - we created AWR to be representative of the cultural fascination of the moment. We are the meme. We are the meme of so many rags to riches stories of others - or of those whose lives after better off because they embraced the "AWR lifestyle." Officiel hjemmeside: https://www.allwillretire.com/ Køb AWR nu!

All Will Retire (AWR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for All Will Retire (AWR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.64M $ 4.64M $ 4.64M Samlet udbud $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Cirkulerende forsyning $ 964.66M $ 964.66M $ 964.66M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.81M $ 4.81M $ 4.81M Alle tiders Høj: $ 0.01505533 $ 0.01505533 $ 0.01505533 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00480727 $ 0.00480727 $ 0.00480727 Få mere at vide om All Will Retire (AWR) pris

All Will Retire (AWR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for All Will Retire (AWR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AWR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AWR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AWR's tokenomics, kan du udforske AWR tokens live-pris!

AWR Prisprediktion Vil du vide, hvor AWR måske er på vej hen? Vores AWR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AWR Tokens prisprediktion nu!

