All In (ALLIN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.03741565 24H lav $ 0.03786247 24H høj All Time High $ 4.51 Laveste pris $ 0.03478359 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.11% Prisændring (7D) -2.69%

All In (ALLIN) realtidsprisen er $0.03762084. I løbet af de sidste 24 timer har ALLIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.03741565 og et højdepunkt på $ 0.03786247, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ALLINs højeste pris nogensinde er $ 4.51, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.03478359.

Når det gælder kortsigtet performance, ALLIN har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.11% i løbet af 24 timer og -2.69% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

All In (ALLIN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 34.67K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 37.47K Cirkulationsforsyning 921.44K Samlet Udbud 995,994.0

Den nuværende markedsværdi på All In er $ 34.67K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ALLIN er 921.44K, med et samlet udbud på 995994.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 37.47K.