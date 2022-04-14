ALINA AI (ALINAINTEL) Tokenomics Få vigtig indsigt i ALINA AI (ALINAINTEL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ALINA AI (ALINAINTEL) Information ALINA (Algorithmic Learning and Integrated Network Analytics) represents a quantum leap in market intelligence technology, designed to revolutionize how traders interact with and understand cryptocurrency markets. Operating as your 24/7 crypto insider, ALINA processes and analyzes thousands of signals per minute, helping predict trends before they go mainstream. By bridging the gap between blockchain transparency and market-moving information, ALINA transforms raw data into actionable intelligence, enabling traders to stay ahead of market movements and capitalize on opportunities before they become obvious to the masses. Officiel hjemmeside: https://alinaintel.ai/ Køb ALINAINTEL nu!

ALINA AI (ALINAINTEL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ALINA AI (ALINAINTEL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.99K Samlet udbud $ 998.73M Cirkulerende forsyning $ 998.73M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.99K Alle tiders Høj: $ 0.00194795 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

ALINA AI (ALINAINTEL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ALINA AI (ALINAINTEL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ALINAINTEL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ALINAINTEL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ALINAINTEL's tokenomics, kan du udforske ALINAINTEL tokens live-pris!

