Hvad er AlienB (ALIENB)

AlienB Token is a crypto asset developed by Bitci Borsa Teknoloji Anonim Limited on Bitcichain. AlienB is Turkiye's first domestic Meme Token project. Furthermore, AlienB aims to draw its strength from the community and grow with the support of the community. This innovative digital asset will determine its direction in the crypto ecosystem not through the development of a specific core team, but through the management and decisions of the community.

AlienB (ALIENB) Ressource Hvidbog Officiel hjemmeside