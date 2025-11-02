AlgonFX (ALG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00107509$ 0.00107509 $ 0.00107509 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +18.03% Prisændring (1D) +22.73% Prisændring (7D) -28.90% Prisændring (7D) -28.90%

AlgonFX (ALG) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har ALG handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ALGs højeste pris nogensinde er $ 0.00107509, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, ALG har ændret sig med +18.03% i løbet af den sidste time, +22.73% i løbet af 24 timer og -28.90% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

AlgonFX (ALG) Markedsinformation

Markedsværdi $ 425.39K$ 425.39K $ 425.39K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 425.39K$ 425.39K $ 425.39K Cirkulationsforsyning 999.94M 999.94M 999.94M Samlet Udbud 999,944,220.9411747 999,944,220.9411747 999,944,220.9411747

Den nuværende markedsværdi på AlgonFX er $ 425.39K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ALG er 999.94M, med et samlet udbud på 999944220.9411747. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 425.39K.