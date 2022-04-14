Alan the Alien (ALAN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Alan the Alien (ALAN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Alan the Alien (ALAN) Information Alan The Alien ($ALAN) is a unique digital asset in the form of a meme token, conceived purely for entertainment purposes. It embraces the absurdity and humor often associated with meme culture in the cryptocurrency space. $ALAN holds no intrinsic value nor does it promise any financial returns. It exists solely for the enjoyment and amusement of its community members. Project Info: Token Name: Alan The Alien Symbol: $ALAN Type: Meme Token Purpose: Entertainment Only Value: No Intrinsic Value Team: Informal, Community-Driven Roadmap: Non-existent Features: Alien-themed: The token is inspired by the concept of aliens, adding a quirky and imaginative element to its identity. Meme Culture: $ALAN embraces meme culture, leveraging humor and absurdity to engage its community. Entertainment Value: The primary aim of $ALAN is to entertain and amuse its holders, without any financial expectations. Officiel hjemmeside: https://alanthealien.com/ Hvidbog: https://alanthealien.com/ Køb ALAN nu!

Alan the Alien (ALAN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Alan the Alien (ALAN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 50.14K $ 50.14K $ 50.14K Samlet udbud $ 43.35B $ 43.35B $ 43.35B Cirkulerende forsyning $ 43.35B $ 43.35B $ 43.35B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 50.14K $ 50.14K $ 50.14K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Alan the Alien (ALAN) pris

Alan the Alien (ALAN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Alan the Alien (ALAN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ALAN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ALAN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ALAN's tokenomics, kan du udforske ALAN tokens live-pris!

