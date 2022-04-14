Aladdin DAO (ALD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Aladdin DAO (ALD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Aladdin DAO (ALD) Information AladdinDAO is a decentralized network to shift crypto investments from venture capitalists to wisdom of crowds through collective value discovery. At AladdinDAO, a group of world class experts in DeFi known as the AladdinDAO Boule identifies the most promising DeFi projects and enables AladdinDAO community members to enjoy the returns of their liquidity mining programs. As a result, the protocol will help to reduce information asymmetry and optimize asset allocations for the DeFi space overall. Using a unique voting scheme, AladdinDAO hopes to identify, analyze, and provide quality DeFi projects to our community members. Boule Members earn AladdinDAO tokens (ALD) as results of their participation in the DAO. Officiel hjemmeside: https://aladdin.club/ Køb ALD nu!

Aladdin DAO (ALD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aladdin DAO (ALD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.03M $ 19.03M $ 19.03M Samlet udbud $ 149.99M $ 149.99M $ 149.99M Cirkulerende forsyning $ 149.83M $ 149.83M $ 149.83M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.05M $ 19.05M $ 19.05M Alle tiders Høj: $ 1.37 $ 1.37 $ 1.37 Alle tiders Lav: $ 0.01759207 $ 0.01759207 $ 0.01759207 Nuværende pris: $ 0.127048 $ 0.127048 $ 0.127048 Få mere at vide om Aladdin DAO (ALD) pris

Aladdin DAO (ALD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aladdin DAO (ALD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ALD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ALD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ALD's tokenomics, kan du udforske ALD tokens live-pris!

ALD Prisprediktion Vil du vide, hvor ALD måske er på vej hen? Vores ALD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ALD Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!