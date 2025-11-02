AKIRA LABS (AKIRA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) -0.28% Prisændring (1D) -1.19% Prisændring (7D) -2.26%

AKIRA LABS (AKIRA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har AKIRA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AKIRAs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, AKIRA har ændret sig med -0.28% i løbet af den sidste time, -1.19% i løbet af 24 timer og -2.26% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

AKIRA LABS (AKIRA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 15.03K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 15.05K Cirkulationsforsyning 979.79M Samlet Udbud 980,977,115.849796

Den nuværende markedsværdi på AKIRA LABS er $ 15.03K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AKIRA er 979.79M, med et samlet udbud på 980977115.849796. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 15.05K.