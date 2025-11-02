UdvekslingDEX+
Den direkte AKIRA LABS pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid AKIRA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk AKIRA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om AKIRA

AKIRA Prisinfo

Hvad er AKIRA

AKIRA Whitepaper

AKIRA Officiel hjemmeside

AKIRA Tokenomics

AKIRA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

AKIRA LABS Logo

AKIRA LABS Pris (AKIRA)

Ikke noteret

1 AKIRA til USD direkte pris:

--
----
-1.10%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
AKIRA LABS (AKIRA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:25:11 (UTC+8)

AKIRA LABS (AKIRA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.28%

-1.19%

-2.26%

-2.26%

AKIRA LABS (AKIRA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har AKIRA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AKIRAs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, AKIRA har ændret sig med -0.28% i løbet af den sidste time, -1.19% i løbet af 24 timer og -2.26% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

AKIRA LABS (AKIRA) Markedsinformation

$ 15.03K
$ 15.03K$ 15.03K

--
----

$ 15.05K
$ 15.05K$ 15.05K

979.79M
979.79M 979.79M

980,977,115.849796
980,977,115.849796 980,977,115.849796

Den nuværende markedsværdi på AKIRA LABS er $ 15.03K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AKIRA er 979.79M, med et samlet udbud på 980977115.849796. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 15.05K.

AKIRA LABS (AKIRA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af AKIRA LABS til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af AKIRA LABS til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af AKIRA LABS til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af AKIRA LABS til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-1.19%
30 dage$ 0-71.22%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er AKIRA LABS (AKIRA)

Akira Labs builds tools to enhance users’ trading experience across multiple blockchains. Our Telegram-based bot allows automated trades, real-time copy trading, and whale tracking, giving traders speed, transparency, and actionable insights. We aim to create a complete ecosystem where users can track markets, make informed decisions, and participate in exclusive products available only to token holders. “Empowering traders"

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

AKIRA LABS (AKIRA) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

AKIRA LABS Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil AKIRA LABS (AKIRA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine AKIRA LABS (AKIRA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for AKIRA LABS.

Tjek AKIRA LABS prisprediktion nu!

AKIRA til lokale valutaer

AKIRA LABS (AKIRA) Tokenomics

At forstå tokenomics for AKIRA LABS (AKIRA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om AKIRA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om AKIRA LABS (AKIRA)

Hvor meget er AKIRA LABS (AKIRA) værd i dag?
Den direkte AKIRA pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle AKIRA til USD pris?
Den aktuelle pris på AKIRAtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af AKIRA LABS?
Markedsværdien for AKIRA er $ 15.03K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af AKIRA?
Den cirkulerende forsyning af AKIRA er 979.79M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på AKIRA?
AKIRA opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på AKIRA?
AKIRA så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for AKIRA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for AKIRA er -- USD.
Bliver AKIRA højere i år?
AKIRA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se AKIRA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
AKIRA LABS (AKIRA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

