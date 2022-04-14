Aki Network (AKI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Aki Network (AKI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Aki Network (AKI) Information Aki is shaping Web3's most extensive data-driven influencer network -- pioneering the tracking of users' on-chain promotional contributions and mapping referral-based correlational graphs. We leverage influencers and data to support Web3 Scaling. Officiel hjemmeside: https://akiprotocol.io/ Hvidbog: https://aki-network.gitbook.io/aki-general-whitepaper/ Køb AKI nu!

Aki Network (AKI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aki Network (AKI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.42M $ 4.42M $ 4.42M Samlet udbud $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Cirkulerende forsyning $ 1.69B $ 1.69B $ 1.69B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.24M $ 5.24M $ 5.24M Alle tiders Høj: $ 0.065411 $ 0.065411 $ 0.065411 Alle tiders Lav: $ 0.00204027 $ 0.00204027 $ 0.00204027 Nuværende pris: $ 0.00262092 $ 0.00262092 $ 0.00262092 Få mere at vide om Aki Network (AKI) pris

Aki Network (AKI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aki Network (AKI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AKI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AKI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AKI's tokenomics, kan du udforske AKI tokens live-pris!

AKI Prisprediktion Vil du vide, hvor AKI måske er på vej hen? Vores AKI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AKI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!