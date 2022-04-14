AKACHI (AKACHI) Tokenomics Få vigtig indsigt i AKACHI (AKACHI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AKACHI (AKACHI) Information Akachi is a groundbreaking technology project redefining financial chart analysis. Upload an image of any cryptocurrency or stock market chart, and our advanced bot instantly processes it to deliver accurate technical analysis and actionable trade signals. Whether you're navigating crypto trends or stock market shifts, Akachi ensures fast, reliable insights at your fingertips. This is just the start—welcome to Akachi V1 Officiel hjemmeside: https://www.akachi.world/ Køb AKACHI nu!

AKACHI (AKACHI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AKACHI (AKACHI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.18K $ 8.18K $ 8.18K Samlet udbud $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M Cirkulerende forsyning $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.18K $ 8.18K $ 8.18K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om AKACHI (AKACHI) pris

AKACHI (AKACHI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AKACHI (AKACHI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AKACHI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AKACHI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AKACHI's tokenomics, kan du udforske AKACHI tokens live-pris!

