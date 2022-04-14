AIVeronica by Virtuals (AIV) Tokenomics

AIVeronica by Virtuals (AIV) Tokenomics

Få vigtig indsigt i AIVeronica by Virtuals (AIV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
AIVeronica by Virtuals (AIV) Information

AIVeronica is the World’s First and Largest AI Game Master. AIVeronica isn’t just another AI agent - she is the architect of next-generation gaming. By fusing crowd-sourced gameplay data, adaptive deep learning, and token incentives, AIVeronica transforms static games into living, evolving universes where players and developers co-create the future acorss all game genres. Making Gaming Great Again together with AIVeronica!

Officiel hjemmeside:
https://app.virtuals.io/virtuals/19018

AIVeronica by Virtuals (AIV) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AIVeronica by Virtuals (AIV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.52M

Samlet udbud
$ 1.00B

Cirkulerende forsyning
$ 1.00B

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.52M

Alle tiders Høj:
$ 0.00705355

Alle tiders Lav:
$ 0.00146274

Nuværende pris:
$ 0.00151894


AIVeronica by Virtuals (AIV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for AIVeronica by Virtuals (AIV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal AIV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange AIV tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår AIV's tokenomics, kan du udforske AIV tokens live-pris!

AIV Prisprediktion

Vil du vide, hvor AIV måske er på vej hen? Vores AIV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

