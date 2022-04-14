AIVeronica by Virtuals (AIV) Tokenomics Få vigtig indsigt i AIVeronica by Virtuals (AIV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AIVeronica by Virtuals (AIV) Information AIVeronica is the World's First and Largest AI Game Master. AIVeronica isn't just another AI agent - she is the architect of next-generation gaming. By fusing crowd-sourced gameplay data, adaptive deep learning, and token incentives, AIVeronica transforms static games into living, evolving universes where players and developers co-create the future acorss all game genres. Making Gaming Great Again together with AIVeronica! Officiel hjemmeside: https://app.virtuals.io/virtuals/19018

AIVeronica by Virtuals (AIV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AIVeronica by Virtuals (AIV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.52M Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.52M Alle tiders Høj: $ 0.00705355 Alle tiders Lav: $ 0.00146274 Nuværende pris: $ 0.00151894

AIVeronica by Virtuals (AIV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AIVeronica by Virtuals (AIV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AIV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AIV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AIV's tokenomics, kan du udforske AIV tokens live-pris!

