Aittcoin (AITT) Information The Artificial Intelligence Transaction Token (AITT) is a pioneering digital asset designed to bridge the gap between blockchain technology and artificial intelligence (AI) with the aim of making AI technologies accessible to everyone, irrespective of their location or economic standing. This initiative underscores the project's vision of leveraging blockchain to democratize access to AI, thereby promoting a culture where AI technology serves the greater good and contributes to solving some of the most pressing challenges of our time. By creating an ecosystem that connects AI resources and services through AITT tokens, the project facilitates an innovative platform for the purchase, sale, and exchange of AI capabilities, ensuring that the transformative power of AI is leveraged for the benefit of humanity at large. Furthermore, AITT stands out by embodying the EUC philosophy—Empower Blockchain, Unleash AI Potential, Create Brighter Life. This philosophy is a testament to the project's commitment to leveraging technology for a brighter, more equitable future. The AITT token system is designed to expedite transactions, enhance accessibility to AI services, and promote a sustainable and equitable development of the AI and blockchain sectors. Through initiatives like the community public welfare compute power initiative and the integration of GenAI APIs, AITT not only aims to make advanced AI resources widely available but also to inspire a culture of innovation, collaboration, and social responsibility within the tech community. Officiel hjemmeside: https://aittcoin.org/ Hvidbog: https://aittcoin.org/2024/03/07/artificial-intelligence-transaction-token-aitt-whitepaper/ Køb AITT nu!

Aittcoin (AITT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aittcoin (AITT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.67K $ 5.67K $ 5.67K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 9.95B $ 9.95B $ 9.95B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.70K $ 5.70K $ 5.70K Alle tiders Høj: $ 0.00023168 $ 0.00023168 $ 0.00023168 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Aittcoin (AITT) pris

Aittcoin (AITT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aittcoin (AITT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AITT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AITT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AITT's tokenomics, kan du udforske AITT tokens live-pris!

