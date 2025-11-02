AiTradeusMaximus (AIM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00010049 $ 0.00010049 $ 0.00010049 24H lav $ 0.00010173 $ 0.00010173 $ 0.00010173 24H høj 24H lav $ 0.00010049$ 0.00010049 $ 0.00010049 24H høj $ 0.00010173$ 0.00010173 $ 0.00010173 All Time High $ 0.00051427$ 0.00051427 $ 0.00051427 Laveste pris $ 0.0000665$ 0.0000665 $ 0.0000665 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.13% Prisændring (7D) +20.90% Prisændring (7D) +20.90%

AiTradeusMaximus (AIM) realtidsprisen er $0.00010096. I løbet af de sidste 24 timer har AIM handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00010049 og et højdepunkt på $ 0.00010173, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AIMs højeste pris nogensinde er $ 0.00051427, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0000665.

Når det gælder kortsigtet performance, AIM har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.13% i løbet af 24 timer og +20.90% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

AiTradeusMaximus (AIM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 70.67K$ 70.67K $ 70.67K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 100.96K$ 100.96K $ 100.96K Cirkulationsforsyning 700.00M 700.00M 700.00M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på AiTradeusMaximus er $ 70.67K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AIM er 700.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 100.96K.