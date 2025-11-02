UdvekslingDEX+
Den direkte AiTradeusMaximus pris i dag er 0.00010096 USD. Følg med i realtid AIM til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk AIM prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

AiTradeusMaximus Pris (AIM)

1 AIM til USD direkte pris:

$0.00010096
$0.00010096
+0.10%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
AiTradeusMaximus (AIM) Live prisdiagram
AiTradeusMaximus (AIM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00010049
24H lav
$ 0.00010173
24H høj

$ 0.00010049
$ 0.00010173
$ 0.00051427
$ 0.0000665
--

+0.13%

+20.90%

+20.90%

AiTradeusMaximus (AIM) realtidsprisen er $0.00010096. I løbet af de sidste 24 timer har AIM handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00010049 og et højdepunkt på $ 0.00010173, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AIMs højeste pris nogensinde er $ 0.00051427, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0000665.

Når det gælder kortsigtet performance, AIM har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.13% i løbet af 24 timer og +20.90% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

AiTradeusMaximus (AIM) Markedsinformation

$ 70.67K
--
$ 100.96K
700.00M
1,000,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på AiTradeusMaximus er $ 70.67K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AIM er 700.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 100.96K.

AiTradeusMaximus (AIM) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af AiTradeusMaximus til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af AiTradeusMaximus til USD $ -0.0000020474.
I de sidste 60 dage var prisændringen af AiTradeusMaximus til USD $ -0.0000665253.
I de sidste 90 dage var prisændringen af AiTradeusMaximus til USD $ -0.0003049332387232833.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.13%
30 dage$ -0.0000020474-2.02%
60 dage$ -0.0000665253-65.89%
90 dage$ -0.0003049332387232833-75.12%

Hvad er AiTradeusMaximus (AIM)

AIM (AITradeus Maximus) is a next-generation AI-powered cryptocurrency trading protocol designed to automate and optimize trading across volatile markets. It fuses large language model intelligence with strategic tokenomics to create a sustainable, profit-sharing ecosystem.

In a market driven by emotion and noise, AIM replaces guesswork with precision. Our ensemble of LLMs — including GPT, Claude, and more — continuously analyzes market data, news, sentiment, and on-chain activity to generate real-time trading decisions.

The system is fully autonomous, operating without human intervention, and supports multiple portfolio strategies such as momentum, mean reversion, and arbitrage. All trading profits are logged transparently and partially redistributed to $AIM token holders.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

AiTradeusMaximus (AIM) Ressource

AiTradeusMaximus Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil AiTradeusMaximus (AIM) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine AiTradeusMaximus (AIM) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for AiTradeusMaximus.

Tjek AiTradeusMaximus prisprediktion nu!

AIM til lokale valutaer

AiTradeusMaximus (AIM) Tokenomics

At forstå tokenomics for AiTradeusMaximus (AIM) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om AIM Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om AiTradeusMaximus (AIM)

Hvor meget er AiTradeusMaximus (AIM) værd i dag?
Den direkte AIM pris i USD er 0.00010096 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle AIM til USD pris?
Den aktuelle pris på AIMtil USD er $ 0.00010096. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af AiTradeusMaximus?
Markedsværdien for AIM er $ 70.67K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af AIM?
Den cirkulerende forsyning af AIM er 700.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på AIM?
AIM opnåede en ATH-pris på 0.00051427 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på AIM?
AIM så en ATL-pris på 0.0000665 USD.
Hvad er handelsvolumen for AIM?
Direkte 24-timers handelsvolumen for AIM er -- USD.
Bliver AIM højere i år?
AIM kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se AIM prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
AiTradeusMaximus (AIM) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,029.13

$3,870.67

$0.03060

$185.24

$1.0002

$110,029.13

$3,870.67

$185.24

$71.43

$19.838

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07312

$0.000000000000000000000017

$0.0042005

$0.00005731

$0.000276

$0.0021

