Airina Bolgur (BOLGUR) Information It's all for kids! I am the real wife of Pavel Durov and 50% of telegram shares belong to me and my children (a meme token created about Irina Bolgur about the former wife of Pavel Durov, the founder of telegrams and The Open Network blockchain). 18 funders on The Open Network blockchain got impoverished and created a token through the GasPump platform We have gathered a community and will break into the TON Memelandia course Officiel hjemmeside: https://bolgur.ai/ Køb BOLGUR nu!

Airina Bolgur (BOLGUR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Airina Bolgur (BOLGUR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.37K $ 5.37K $ 5.37K Samlet udbud $ 992.40M $ 992.40M $ 992.40M Cirkulerende forsyning $ 586.72M $ 586.72M $ 586.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.09K $ 9.09K $ 9.09K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Airina Bolgur (BOLGUR) pris

Airina Bolgur (BOLGUR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Airina Bolgur (BOLGUR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOLGUR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOLGUR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOLGUR's tokenomics, kan du udforske BOLGUR tokens live-pris!

BOLGUR Prisprediktion Vil du vide, hvor BOLGUR måske er på vej hen? Vores BOLGUR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BOLGUR Tokens prisprediktion nu!

