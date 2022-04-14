AIRian (AIR) Tokenomics Få vigtig indsigt i AIRian (AIR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AIRian (AIR) Information Building the world's largest community by onboarding over 20 running and marathon event IPs onto Web3 through DePin/Sport-AI/Social-Fi Officiel hjemmeside: https://airian.io/ Hvidbog: https://airian.gitbook.io/airian-whitepaper Køb AIR nu!

AIRian (AIR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AIRian (AIR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 956.70K $ 956.70K $ 956.70K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 178.75M $ 178.75M $ 178.75M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.35M $ 5.35M $ 5.35M Alle tiders Høj: $ 0.116475 $ 0.116475 $ 0.116475 Alle tiders Lav: $ 0.00201988 $ 0.00201988 $ 0.00201988 Nuværende pris: $ 0.00535202 $ 0.00535202 $ 0.00535202 Få mere at vide om AIRian (AIR) pris

AIRian (AIR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AIRian (AIR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AIR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AIR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AIR's tokenomics, kan du udforske AIR tokens live-pris!

AIR Prisprediktion Vil du vide, hvor AIR måske er på vej hen? Vores AIR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AIR Tokens prisprediktion nu!

