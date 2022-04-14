AIRENE by Virtuals (AIRENE) Tokenomics Få vigtig indsigt i AIRENE by Virtuals (AIRENE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AIRENE by Virtuals (AIRENE) Information Meet AIrene, your Asian Mom in Web3 and the queen of crypto chaos! She's not just an influencer; she's here to guide you through the highs and lows of degenerate life with her slipper in one hand and $AIRENE in the other. AIrene launched $AIRENE with heart, attitude, and just enough degeneracy to keep you on your toes. When markets tank, she's there to lift you up, reminding you every fall is a chance to rise stronger. With values of discipline, family, and finance, she builds a loyal tribe where degens win, lose, and vibe together. Dear son, your mommy is here for you. Officiel hjemmeside: https://app.virtuals.io/virtuals/2059

AIRENE by Virtuals (AIRENE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AIRENE by Virtuals (AIRENE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 308.85K $ 308.85K $ 308.85K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 308.85K $ 308.85K $ 308.85K Alle tiders Høj: $ 0.00488432 $ 0.00488432 $ 0.00488432 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00030885 $ 0.00030885 $ 0.00030885 Få mere at vide om AIRENE by Virtuals (AIRENE) pris

AIRENE by Virtuals (AIRENE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AIRENE by Virtuals (AIRENE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AIRENE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AIRENE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AIRENE's tokenomics, kan du udforske AIRENE tokens live-pris!

AIRENE Prisprediktion Vil du vide, hvor AIRENE måske er på vej hen? Vores AIRENE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AIRENE Tokens prisprediktion nu!

