Den direkte air coin pris i dag er 0.00007935 USD. Følg med i realtid 空气币 / til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk 空气币 / prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om 空气币 /

空气币 / Prisinfo

Hvad er 空气币 /

空气币 / Officiel hjemmeside

空气币 / Tokenomics

空气币 / Prisprognose

air coin Logo

air coin Pris (空气币 /)

Ikke noteret

1 空气币 / til USD direkte pris:

-5.70%1D
USD
air coin (空气币 /) Live prisdiagram
air coin (空气币 /) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00007926
24H lav
$ 0.00008535
24H høj

$ 0.00007926
$ 0.00008535
$ 0.00703963
$ 0.00002584
-0.07%

-5.78%

+9.25%

+9.25%

air coin (空气币 /) realtidsprisen er $0.00007935. I løbet af de sidste 24 timer har 空气币 / handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00007926 og et højdepunkt på $ 0.00008535, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. 空气币 /s højeste pris nogensinde er $ 0.00703963, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00002584.

Når det gælder kortsigtet performance, 空气币 / har ændret sig med -0.07% i løbet af den sidste time, -5.78% i løbet af 24 timer og +9.25% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

air coin (空气币 /) Markedsinformation

$ 79.35K
--
$ 79.35K
1.00B
1,000,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på air coin er $ 79.35K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af 空气币 / er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 79.35K.

air coin (空气币 /) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af air coin til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af air coin til USD $ -0.0000068643.
I de sidste 60 dage var prisændringen af air coin til USD $ +0.0001152383.
I de sidste 90 dage var prisændringen af air coin til USD $ -0.00000062482829286227.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-5.78%
30 dage$ -0.0000068643-8.65%
60 dage$ +0.0001152383+145.23%
90 dage$ -0.00000062482829286227-0.78%

Hvad er air coin (空气币 /)

In December of 2024, prior to “Useless” coins inception, Binance themselves released an article,

The article went into detail about the different terms the chinese (the biggest demographic on BNB chain) use for crypto and shitcoins,

One of these that stood out ofcourse was, Air coin, or “空气币”.

Below is a brief snippet from said article, highlighting the narrative of BSC’s very own “Useless” Coin:

“Chinese traders also use “air coins” (“空气币”) to describe cryptocurrencies that have no substantial backing or use case. These coins, much like “air” itself, are seen as insubstantial and prone to vanishing.”

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

air coin (空气币 /) Ressource

Officiel hjemmeside

air coin Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil air coin (空气币 /) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine air coin (空气币 /) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for air coin.

Tjek air coin prisprediktion nu!

空气币 / til lokale valutaer

air coin (空气币 /) Tokenomics

At forstå tokenomics for air coin (空气币 /) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om 空气币 / Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om air coin (空气币 /)

Hvor meget er air coin (空气币 /) værd i dag?
Den direkte 空气币 / pris i USD er 0.00007935 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle 空气币 / til USD pris?
Den aktuelle pris på 空气币 /til USD er $ 0.00007935. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af air coin?
Markedsværdien for 空气币 / er $ 79.35K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af 空气币 /?
Den cirkulerende forsyning af 空气币 / er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på 空气币 /?
空气币 / opnåede en ATH-pris på 0.00703963 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på 空气币 /?
空气币 / så en ATL-pris på 0.00002584 USD.
Hvad er handelsvolumen for 空气币 /?
Direkte 24-timers handelsvolumen for 空气币 / er -- USD.
Bliver 空气币 / højere i år?
空气币 / kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se 空气币 / prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
air coin (空气币 /) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

