air coin (空气币 /) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00007926 $ 0.00007926 $ 0.00007926 24H lav $ 0.00008535 $ 0.00008535 $ 0.00008535 24H høj 24H lav $ 0.00007926$ 0.00007926 $ 0.00007926 24H høj $ 0.00008535$ 0.00008535 $ 0.00008535 All Time High $ 0.00703963$ 0.00703963 $ 0.00703963 Laveste pris $ 0.00002584$ 0.00002584 $ 0.00002584 Prisændring (1H) -0.07% Prisændring (1D) -5.78% Prisændring (7D) +9.25% Prisændring (7D) +9.25%

air coin (空气币 /) realtidsprisen er $0.00007935. I løbet af de sidste 24 timer har 空气币 / handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00007926 og et højdepunkt på $ 0.00008535, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. 空气币 /s højeste pris nogensinde er $ 0.00703963, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00002584.

Når det gælder kortsigtet performance, 空气币 / har ændret sig med -0.07% i løbet af den sidste time, -5.78% i løbet af 24 timer og +9.25% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

air coin (空气币 /) Markedsinformation

Markedsværdi $ 79.35K$ 79.35K $ 79.35K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 79.35K$ 79.35K $ 79.35K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på air coin er $ 79.35K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af 空气币 / er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 79.35K.