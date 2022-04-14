AInalyzr (AINAL) Tokenomics Få vigtig indsigt i AInalyzr (AINAL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AInalyzr (AINAL) Information Ainalyzr is a versatile and engaging platform designed to provide crypto traders with advanced tools and a fun, interactive environment. Powered by the Ainalyzr token, it offers real-time analysis of Solana-based tokens, gamified trading tools, and a space for users to explore market trends and make data-driven decisions. Ainalyzr merges functionality and entertainment, appealing to both seasoned and novice traders. Officiel hjemmeside: https://ainalyzr.io

AInalyzr (AINAL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AInalyzr (AINAL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.02K $ 7.02K $ 7.02K Samlet udbud $ 941.44M $ 941.44M $ 941.44M Cirkulerende forsyning $ 941.44M $ 941.44M $ 941.44M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.02K $ 7.02K $ 7.02K Alle tiders Høj: $ 0.00178751 $ 0.00178751 $ 0.00178751 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om AInalyzr (AINAL) pris

AInalyzr (AINAL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AInalyzr (AINAL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AINAL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AINAL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AINAL's tokenomics, kan du udforske AINAL tokens live-pris!

AINAL Prisprediktion Vil du vide, hvor AINAL måske er på vej hen? Vores AINAL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AINAL Tokens prisprediktion nu!

