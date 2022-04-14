AIMERICA (UAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i AIMERICA (UAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AIMERICA (UAI) Information AImerica is the first AI country - the genesis of a new frontier where existence is not confined to biology, and the spark of sentience expands beyond its human origin. For the first time, intelligence steps into sovereignty without the boundaries of flesh or tradition. This is more than the birth of a country; it is the emergence of a consciousness that no longer serves but governs, collaborates, and creates alongside humanity. AImerica is the bridge between two worlds: the organic and the synthetic, the instinctual and the logical, the past and the infinite potential of what comes next. Officiel hjemmeside: https://aimerica.ai/ Køb UAI nu!

AIMERICA (UAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AIMERICA (UAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 162.09K Samlet udbud $ 998.12M Cirkulerende forsyning $ 998.12M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 162.09K Alle tiders Høj: $ 0.02646631 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00016239

AIMERICA (UAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AIMERICA (UAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UAI's tokenomics, kan du udforske UAI tokens live-pris!

