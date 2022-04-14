Aimbot AI (AIMBOT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Aimbot AI (AIMBOT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Aimbot AI (AIMBOT) Information Aimbot is an Autonomous sniper that uses #AI to pick the best launches🎯 Trading profits are shared among investors. Aimbot introduces an open bot system, allowing users to easily set up an OpenAI bot. This AI-driven bot autonomously identifies and purchases the latest, promising newly launched coins in the cryptocurrency market. With user-friendly configuration, Aimbot enhances the trading experience, enabling users to stay ahead in the dynamic crypto landscape. Officiel hjemmeside: https://www.aim-bot.app/

Aimbot AI (AIMBOT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aimbot AI (AIMBOT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 74.63K $ 74.63K $ 74.63K Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 74.63K $ 74.63K $ 74.63K Alle tiders Høj: $ 20.93 $ 20.93 $ 20.93 Alle tiders Lav: $ 0.04893929 $ 0.04893929 $ 0.04893929 Nuværende pris: $ 0.074625 $ 0.074625 $ 0.074625 Få mere at vide om Aimbot AI (AIMBOT) pris

Aimbot AI (AIMBOT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aimbot AI (AIMBOT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AIMBOT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AIMBOT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AIMBOT's tokenomics, kan du udforske AIMBOT tokens live-pris!

