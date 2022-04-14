Aiki (AIKI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Aiki (AIKI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Aiki (AIKI) Information Aiki is a Solana-based protocol that turns a simple “guess-the-character” game into an on-chain engine for training a sovereign artificial-intelligence model. Players pay a small, rising fee to ask yes/no questions; 80 % of each round’s pool goes to the first correct guess, 10 % seeds the next pot, and 10 % flows into a DAO-controlled master pool that funds audits, bug bounties, and future development. Every fee transaction automatically buys and burns $AIKI, creating continuous deflation, while every interaction is recorded as immutable data that improves the AI. Staking $AIKI grants governance rights over game parameters, treasury use, and new product launches, giving the community full control of the ecosystem’s evolution. Officiel hjemmeside: https://aikigame.io/ Hvidbog: https://aiki.gitbook.io/aikis-diary Køb AIKI nu!

Aiki (AIKI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aiki (AIKI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 550.46K $ 550.46K $ 550.46K Samlet udbud $ 99.88M $ 99.88M $ 99.88M Cirkulerende forsyning $ 99.88M $ 99.88M $ 99.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 550.46K $ 550.46K $ 550.46K Alle tiders Høj: $ 0.01706637 $ 0.01706637 $ 0.01706637 Alle tiders Lav: $ 0.00441864 $ 0.00441864 $ 0.00441864 Nuværende pris: $ 0.00551126 $ 0.00551126 $ 0.00551126 Få mere at vide om Aiki (AIKI) pris

Aiki (AIKI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aiki (AIKI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AIKI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AIKI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AIKI's tokenomics, kan du udforske AIKI tokens live-pris!

AIKI Prisprediktion Vil du vide, hvor AIKI måske er på vej hen? Vores AIKI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AIKI Tokens prisprediktion nu!

