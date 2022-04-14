Aidi Finance (AIDI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Aidi Finance (AIDI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Aidi Finance (AIDI) Information Aidi Finance is a complete ecosystem of cryptoassets and utilities. We are bringing together complete Decentralised Finance solutions and integrating them with Blockchain gaming and NFTs. Aidi Finance ecosystem will have AIDI SWAP - A swap exchange , AIDI PlayFi - Gaming integrations with NFT, AIDI Craft - An NFT platform and AIDI Connect - An app in which the holders can track the growth of the $AIDI Tokens. Officiel hjemmeside: https://www.aidiverse.com/ Køb AIDI nu!

Aidi Finance (AIDI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aidi Finance (AIDI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 65.04K $ 65.04K $ 65.04K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 795.01M $ 795.01M $ 795.01M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 81.80K $ 81.80K $ 81.80K Alle tiders Høj: $ 0.00196851 $ 0.00196851 $ 0.00196851 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Aidi Finance (AIDI) pris

Aidi Finance (AIDI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aidi Finance (AIDI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AIDI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AIDI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AIDI's tokenomics, kan du udforske AIDI tokens live-pris!

