AicroStrategy (AISTR) Information We are bringing MicroStrategy onchain, to the new hub of Ethereum defi - Base. AicroStrategy is an AI first hedge fund that will leverage cbBTC holdings to maximize exposure to Bitcoin. Raised funds will be used to buy cbBTC and those Bitcoin will be deployed to carefully chosen defi protocols to maximize safety and leverage. Our initial plan is to deposit to Aave, borrow USDC, buy more cbBTC and repeat the process. Our AI powered algorithms will determine the optimal leverage ratios to execute our plan. Officiel hjemmeside: https://aicrostrategy.com Køb AISTR nu!

AicroStrategy (AISTR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AicroStrategy (AISTR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 231.47K $ 231.47K $ 231.47K Samlet udbud $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Cirkulerende forsyning $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 231.47K $ 231.47K $ 231.47K Alle tiders Høj: $ 0.01688395 $ 0.01688395 $ 0.01688395 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00021043 $ 0.00021043 $ 0.00021043 Få mere at vide om AicroStrategy (AISTR) pris

AicroStrategy (AISTR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AicroStrategy (AISTR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AISTR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AISTR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AISTR's tokenomics, kan du udforske AISTR tokens live-pris!

