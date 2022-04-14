AICM Marketplace (AICM) Tokenomics Få vigtig indsigt i AICM Marketplace (AICM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AICM Marketplace (AICM) Information AICM is an AI-powered, blockchain-driven marketplace redefining e-commerce. Starting with custom apparel, we enable creators and vendors to trade and scale whatever they want with transparency and security. Our mission is to revolutionize commerce by merging cutting-edge AI tools with decentralized blockchain technology, paving the way for the future of global trade. The $AICM token powers our AI-driven, blockchain-backed marketplace, enabling seamless transactions, rewards, and exclusive benefits. Officiel hjemmeside: https://aicm.store/ Køb AICM nu!

AICM Marketplace (AICM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AICM Marketplace (AICM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 720.84K $ 720.84K $ 720.84K Samlet udbud $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Cirkulerende forsyning $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 720.84K $ 720.84K $ 720.84K Alle tiders Høj: $ 0.04414665 $ 0.04414665 $ 0.04414665 Alle tiders Lav: $ 0.00145901 $ 0.00145901 $ 0.00145901 Nuværende pris: $ 0.00360421 $ 0.00360421 $ 0.00360421 Få mere at vide om AICM Marketplace (AICM) pris

AICM Marketplace (AICM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AICM Marketplace (AICM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AICM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AICM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AICM's tokenomics, kan du udforske AICM tokens live-pris!

AICM Prisprediktion Vil du vide, hvor AICM måske er på vej hen? Vores AICM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AICM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!