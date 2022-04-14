AICAT (AICAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i AICAT (AICAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AICAT (AICAT) Information AICAT simply involves AI + CAT dancing that's gone viral all over tiktok and instagram reels. Cute & funny. The AICAT Coin project is likely a cryptocurrency or blockchain-based initiative that have gained attention due to its viral nature, possibly leveraging artificial intelligence (AI) and blockchain technology. AICAT Project relies on attention of degens. It is revolutionizing the way AI and cryptocurrency interact, merging the best of both worlds into one innovative digital asset.

AICAT (AICAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AICAT (AICAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.99K $ 19.99K $ 19.99K Samlet udbud $ 996.50M $ 996.50M $ 996.50M Cirkulerende forsyning $ 996.50M $ 996.50M $ 996.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.99K $ 19.99K $ 19.99K Alle tiders Høj: $ 0.00110116 $ 0.00110116 $ 0.00110116 Alle tiders Lav: $ 0.00000995 $ 0.00000995 $ 0.00000995 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om AICAT (AICAT) pris

AICAT (AICAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AICAT (AICAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AICAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AICAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AICAT's tokenomics, kan du udforske AICAT tokens live-pris!

AICAT Prisprediktion Vil du vide, hvor AICAT måske er på vej hen? Vores AICAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AICAT Tokens prisprediktion nu!

