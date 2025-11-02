aiAPIS (APIS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01165608$ 0.01165608 $ 0.01165608 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

aiAPIS (APIS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har APIS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. APISs højeste pris nogensinde er $ 0.01165608, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, APIS har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

aiAPIS (APIS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 9.43K$ 9.43K $ 9.43K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 10.17K$ 10.17K $ 10.17K Cirkulationsforsyning 91.43M 91.43M 91.43M Samlet Udbud 98,623,382.30848566 98,623,382.30848566 98,623,382.30848566

Den nuværende markedsværdi på aiAPIS er $ 9.43K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af APIS er 91.43M, med et samlet udbud på 98623382.30848566. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.17K.