ai99x (AI99X) Information Agent 99x is an innovative AI agent experiment designed to autonomously execute airdrops of its native token and tokens from other AI agents. It operates through a streamlined process of fetching, verifying, and airdropping addresses that interact with it. In addition to airdrop execution, Agent 99x also provides AI-driven intelligence, including trending cryptocurrency news and other relevant insights, making it a multifaceted tool for the crypto and AI ecosystems. Officiel hjemmeside: https://www.ai99x.com/ Hvidbog: https://docs.ai99x.com/ Køb AI99X nu!

ai99x (AI99X) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ai99x (AI99X), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.29K $ 14.29K $ 14.29K Samlet udbud $ 948.51M $ 948.51M $ 948.51M Cirkulerende forsyning $ 948.51M $ 948.51M $ 948.51M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.29K $ 14.29K $ 14.29K Alle tiders Høj: $ 0.00141481 $ 0.00141481 $ 0.00141481 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om ai99x (AI99X) pris

ai99x (AI99X) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ai99x (AI99X) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AI99X tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AI99X tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AI99X's tokenomics, kan du udforske AI99X tokens live-pris!

