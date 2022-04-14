ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) Tokenomics Få vigtig indsigt i ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) Information $gudtek is the ultimate amalgamation of the most influential AI coins on the Solana blockchain, embodying the spirit of memes, technology, and community. with the ai leading the season why not we make something of good quality . gudtek is just a memecoin on the ai thesis no utility just meme. we've just had a good launch on major platform and also doing really well marketing campagnes running atm Officiel hjemmeside: https://gudtek.site/ Køb GUDTEK nu!

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 38.36K $ 38.36K $ 38.36K Samlet udbud $ 968.42M $ 968.42M $ 968.42M Cirkulerende forsyning $ 968.42M $ 968.42M $ 968.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 38.36K $ 38.36K $ 38.36K Alle tiders Høj: $ 0.00986832 $ 0.00986832 $ 0.00986832 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) pris

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GUDTEK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GUDTEK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GUDTEK's tokenomics, kan du udforske GUDTEK tokens live-pris!

