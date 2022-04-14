AI Market Compass (AIM) Tokenomics Få vigtig indsigt i AI Market Compass (AIM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AI Market Compass (AIM) Information Market Compass is an AI-driven search layer for Web3, utilizing AI and Big Data to analyze market sentiment and predict trends. At launch, Market Compass gathers data from X (formerly Twitter) and web scraping using Commune AI's Subnet 17. The Challenge of Early Identification of High-Potential Blockchain Technologies In the fast-paced world of blockchain technologies, identifying high-potential projects at an early stage presents a significant challenge for investors. Market trends can shift rapidly, and distinguishing between fleeting fads and genuine innovations requires a deep understanding of the underlying technologies and market dynamics. At Market Compass, we recognize this challenge and are driven by the desire to provide investors with the tools and insights they need to stay ahead of the curve and capitalize on emerging opportunities. Harnessing Collective Intelligence of Online Communities for Signal Detection Online communities play a crucial role in shaping the narrative and direction of the blockchain industry. From social media platforms to discussion forums and messaging channels, these communities are hubs of collective intelligence, where valuable insights and signals can be gleaned from the conversations, opinions, and sentiments of participants. At Market Compass, we leverage advanced data gathering and analysis techniques to harness the collective intelligence of online communities for signal detection, enabling investors to uncover hidden opportunities and make informed investment decisions. Officiel hjemmeside: https://marketcompass.ai/ Køb AIM nu!

AI Market Compass (AIM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AI Market Compass (AIM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 256.17K $ 256.17K $ 256.17K Samlet udbud $ 39.54M $ 39.54M $ 39.54M Cirkulerende forsyning $ 39.54M $ 39.54M $ 39.54M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 256.17K $ 256.17K $ 256.17K Alle tiders Høj: $ 0.095809 $ 0.095809 $ 0.095809 Alle tiders Lav: $ 0.0051658 $ 0.0051658 $ 0.0051658 Nuværende pris: $ 0.0064785 $ 0.0064785 $ 0.0064785 Få mere at vide om AI Market Compass (AIM) pris

AI Market Compass (AIM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AI Market Compass (AIM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AIM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AIM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AIM's tokenomics, kan du udforske AIM tokens live-pris!

