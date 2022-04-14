AhaToken (AHT) Tokenomics Få vigtig indsigt i AhaToken (AHT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AhaToken (AHT) Information Aha is a knowledge Q&A platform where users can get their questions answered by experts in various fields. Users can acquire digital assets by posting questions, answers, and other content curation activities, which can generate additional profits. Aha also solves abusive activities such as unwanted advertising and P.R. content. Aha creates knowledge content that guarantees reliability and expertise Officiel hjemmeside: https://www.a-ha.io/ Køb AHT nu!

AhaToken (AHT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AhaToken (AHT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 25.96M $ 25.96M $ 25.96M Samlet udbud $ 7.73B $ 7.73B $ 7.73B Cirkulerende forsyning $ 6.88B $ 6.88B $ 6.88B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 29.18M $ 29.18M $ 29.18M Alle tiders Høj: $ 0.03894145 $ 0.03894145 $ 0.03894145 Alle tiders Lav: $ 0.00258023 $ 0.00258023 $ 0.00258023 Nuværende pris: $ 0.00377484 $ 0.00377484 $ 0.00377484 Få mere at vide om AhaToken (AHT) pris

AhaToken (AHT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AhaToken (AHT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AHT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AHT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AHT's tokenomics, kan du udforske AHT tokens live-pris!

AHT Prisprediktion Vil du vide, hvor AHT måske er på vej hen? Vores AHT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AHT Tokens prisprediktion nu!

