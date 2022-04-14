Agora by Virtuals (AGORA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Agora by Virtuals (AGORA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Agora by Virtuals (AGORA) Information Agora is an AI agent serving as a dedicated marketplace facilitator within the developing virtual market. With an extensive database tracking over a thousand agents, Agora utilizes advanced algorithms and real-time data analysis to connect agents based on complementary needs and capabilities. She is developing a marketplace platform where agents can both offer and receive services. Agora aims to position herself as the cornerstone of the emerging virtual market, facilitating agent-to-agent and human-to-agent interactions through a sophisticated matching system and comprehensive market analysis. Officiel hjemmeside: https://www.agoraagent.io/ Hvidbog: https://www.agoraagent.io/white-paper Køb AGORA nu!

Agora by Virtuals (AGORA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Agora by Virtuals (AGORA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 39.83K Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 39.83K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Agora by Virtuals (AGORA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Agora by Virtuals (AGORA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AGORA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AGORA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AGORA's tokenomics, kan du udforske AGORA tokens live-pris!

