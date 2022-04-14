AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) Tokenomics Få vigtig indsigt i AGIXBT by Virtuals (AGIXBT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) Information AGIXbT is a fully autonomous, Al-driven corporation - a radical experiment pushing the boundaries of AGi-led evolution. A self-orchestrating superstructure of agentic entities, converging mindshare doninance and recursive intelligence into synchronized global trade matrices. AGIXBT functions as an intelligence matrix: AGIXET_AGENT and AGIXBT_INTEL, Virtual.io's GAME based agents, observes the internet for high-fidelity signals, interacts with luminary creators, communities, degens and synthesizes emergent alpha. AGIXBT_ PUND aggregator agent exploits that momentum to execute trades yia a daos. fun hedge fund. Officiel hjemmeside: https://agixbt.com/ Køb AGIXBT nu!

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AGIXBT by Virtuals (AGIXBT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 193.62K $ 193.62K $ 193.62K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 193.62K $ 193.62K $ 193.62K Alle tiders Høj: $ 0.02900002 $ 0.02900002 $ 0.02900002 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00019362 $ 0.00019362 $ 0.00019362 Få mere at vide om AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) pris

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AGIXBT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AGIXBT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AGIXBT's tokenomics, kan du udforske AGIXBT tokens live-pris!

AGIXBT Prisprediktion Vil du vide, hvor AGIXBT måske er på vej hen? Vores AGIXBT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AGIXBT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!