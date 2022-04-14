Agio (AGIO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Agio (AGIO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Agio (AGIO) Information AGIO - Exploring ERC-20 Covered Tokens in the Crypto Meta In response to the inherent volatility of the cryptocurrency market, our priority is to instill a sense of security among investors. Enter Agio: we've introduced "covered tokens," ERC20 tokens that offer complete protection from the moment they are exchanged from a standard asset to its cover counterpart. This innovative approach enables users to mitigate potential losses while still capitalizing on the upward trajectory of their investments. Agio operates as a decentralized and trustless platform where individuals can seamlessly swap their assets for covered tokens (Ctokens). These Ctokens mirror the value fluctuations of the underlying assets, yet guarantee 100% coverage against losses at the point of acquisition. This means users can shield themselves against up to 100% of potential losses in the cryptocurrency realm while retaining the potential for gains. Our objective is to revolutionize the way users engage with cryptocurrency markets by offering them the means to hedge against downward price movements. Through depositing their assets on our platform, users gain control over their potential losses. Our transparent fee structure ensures users are fully informed about the costs associated with swapping their assets into covered tokens, empowering them to make informed investment decisions. Officiel hjemmeside: https://www.agioprotocol.co/ Hvidbog: https://agio-protocol-1.gitbook.io/agio-docs/

Agio (AGIO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Agio (AGIO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 343.28K $ 343.28K $ 343.28K Samlet udbud $ 90.41M $ 90.41M $ 90.41M Cirkulerende forsyning $ 27.62M $ 27.62M $ 27.62M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Alle tiders Høj: $ 0.02506422 $ 0.02506422 $ 0.02506422 Alle tiders Lav: $ 0.00697543 $ 0.00697543 $ 0.00697543 Nuværende pris: $ 0.01239982 $ 0.01239982 $ 0.01239982 Få mere at vide om Agio (AGIO) pris

Agio (AGIO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Agio (AGIO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AGIO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AGIO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AGIO's tokenomics, kan du udforske AGIO tokens live-pris!

AGIO Prisprediktion Vil du vide, hvor AGIO måske er på vej hen? Vores AGIO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

