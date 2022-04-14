Agentwood (AWS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Agentwood (AWS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Agentwood (AWS) Information Officiel hjemmeside: https://agentwood.xyz/ Hvidbog: https://docs.agentwood.xyz/ Køb AWS nu!

Agentwood (AWS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Agentwood (AWS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 69.07K $ 69.07K $ 69.07K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 69.19M $ 69.19M $ 69.19M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 99.83K $ 99.83K $ 99.83K Alle tiders Høj: $ 0.03098589 $ 0.03098589 $ 0.03098589 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00097304 $ 0.00097304 $ 0.00097304 Få mere at vide om Agentwood (AWS) pris

Agentwood (AWS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Agentwood (AWS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AWS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AWS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AWS's tokenomics, kan du udforske AWS tokens live-pris!

AWS Prisprediktion Vil du vide, hvor AWS måske er på vej hen? Vores AWS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AWS Tokens prisprediktion nu!

