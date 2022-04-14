AgentVerse (AGV) Tokenomics Få vigtig indsigt i AgentVerse (AGV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AgentVerse (AGV) Information Shaping a decentralized future for gaming with collaborative, plug-and-play 3D Agents, refined by humans. Create, customize, and trade autonomous 3D agents that thrive in AgentVerse simulations and integrate seamlessly into gaming platforms. Create autonomous 3D agents enhance gameplay with immersive design and adaptive collaboration Human-Refined Customizations Personalize your agents' design and behavior to fit your vision perfectly. Officiel hjemmeside: https://agentverse.tech/ Køb AGV nu!

AgentVerse (AGV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AgentVerse (AGV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 46.27K $ 46.27K $ 46.27K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 46.27K $ 46.27K $ 46.27K Alle tiders Høj: $ 0.00180801 $ 0.00180801 $ 0.00180801 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om AgentVerse (AGV) pris

AgentVerse (AGV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AgentVerse (AGV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AGV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AGV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AGV's tokenomics, kan du udforske AGV tokens live-pris!

AGV Prisprediktion Vil du vide, hvor AGV måske er på vej hen? Vores AGV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AGV Tokens prisprediktion nu!

