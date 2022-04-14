AGENTSYS AI (AGSYS) Tokenomics Få vigtig indsigt i AGENTSYS AI (AGSYS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AGENTSYS AI (AGSYS) Information Agentsys is a user-friendly blockchain-based platform that facilitates the creation and deployment of AI agents and tokens without requiring extensive coding expertise. The platform includes an intuitive mini app for portfolio tracking, trading, and AI integration, while employing a 5% fee structure for newly launched tokens. By staking the native $AGSYS token, participants can earn revenue share from platform activity, encouraging a collaborative ecosystem for developers, traders, and investors. The project aims to simplify access to AI-driven solutions and token launches, fostering a sustainable environment for ongoing growth. Officiel hjemmeside: https://www.agentsys.io/ Køb AGSYS nu!

AGENTSYS AI (AGSYS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AGENTSYS AI (AGSYS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.37K Samlet udbud $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.37K Alle tiders Høj: $ 0.00492784 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00010373

AGENTSYS AI (AGSYS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AGENTSYS AI (AGSYS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AGSYS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AGSYS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AGSYS's tokenomics, kan du udforske AGSYS tokens live-pris!

