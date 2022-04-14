Agents AI (AGENT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Agents AI (AGENT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Agents AI (AGENT) Information AgentsAI is a transformative platform that merges advanced artificial intelligence with blockchain technology, redefining what’s possible with autonomous digital agents. It empowers users to develop, deploy, and trade AI agents capable of far more than standard automation. With AgentsAI, users can create personalized agents that interact dynamically with online communities, engage in real-time conversations, and execute tasks with precision — all without the need for constant oversight. Going beyond basic functionality, these AI agents are designed to foster their own token ecosystems, enabling users to launch tokens that mirror the agent's identity and purpose, creating unique opportunities for monetization. Officiel hjemmeside: https://agentsai.org/ Hvidbog: https://docs.agentsai.org/ Køb AGENT nu!

Agents AI (AGENT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Agents AI (AGENT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 633.79K $ 633.79K $ 633.79K Samlet udbud $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Cirkulerende forsyning $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 633.79K $ 633.79K $ 633.79K Alle tiders Høj: $ 0.01554727 $ 0.01554727 $ 0.01554727 Alle tiders Lav: $ 0.00036962 $ 0.00036962 $ 0.00036962 Nuværende pris: $ 0.00063609 $ 0.00063609 $ 0.00063609 Få mere at vide om Agents AI (AGENT) pris

Agents AI (AGENT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Agents AI (AGENT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AGENT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AGENT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AGENT's tokenomics, kan du udforske AGENT tokens live-pris!

