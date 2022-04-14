Agents AI (AGENT) Tokenomics
AgentsAI is a transformative platform that merges advanced artificial intelligence with blockchain technology, redefining what’s possible with autonomous digital agents. It empowers users to develop, deploy, and trade AI agents capable of far more than standard automation. With AgentsAI, users can create personalized agents that interact dynamically with online communities, engage in real-time conversations, and execute tasks with precision — all without the need for constant oversight. Going beyond basic functionality, these AI agents are designed to foster their own token ecosystems, enabling users to launch tokens that mirror the agent's identity and purpose, creating unique opportunities for monetization.
Agents AI (AGENT) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Agents AI (AGENT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Agents AI (AGENT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Agents AI (AGENT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal AGENT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange AGENT tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår AGENT's tokenomics, kan du udforske AGENT tokens live-pris!
