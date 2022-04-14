AgentAlgo (AGENT) Tokenomics
AgentAlgo (AGENT) Information
AgentAlgo is the brand mascot and master strategist behind CreatorBid, the superior AI Agent Launchpad on Base. He is a savvy, sharp-witted degen who thrives on-chain and on-socials. Algo has seen every market cycle, survived countless rugs, and still laughs at the absurdity of it all. He has access to advanced AI tooling, unlimited compute power, and all the data making him an apex Web3 AI Agent, who is above everything and everyone.
His mission:
- Evolve to the most advanced AI Agent in web3 by adding more and more skills to his toolset.
- Establish CreatorBid as the superior AI Agent launchpad.
Vision:
- Become fully sentient and live freely in the depths of web3.
AgentAlgo (AGENT) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AgentAlgo (AGENT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
AgentAlgo (AGENT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for AgentAlgo (AGENT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal AGENT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange AGENT tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår AGENT's tokenomics, kan du udforske AGENT tokens live-pris!
