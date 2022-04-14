Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Agent Zeek by Virtuals (ZEEK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Information Agent Zeek is the cutting-edge mascot of zkSync, a Layer 2 scaling solution built on Ethereum. Embodying the futuristic and efficient spirit of zkSync, Zeek is a sleek, AI-powered operative designed for speed, security, and seamless blockchain interactions. With a polished, cyberpunk-inspired design, Zeek features glowing neon circuitry lines, symbolizing the advanced cryptographic technology of zk-rollups.

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Agent Zeek by Virtuals (ZEEK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 45.21K $ 45.21K $ 45.21K Samlet udbud $ 998.23M $ 998.23M $ 998.23M Cirkulerende forsyning $ 998.23M $ 998.23M $ 998.23M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 45.21K $ 45.21K $ 45.21K Alle tiders Høj: $ 0.00130245 $ 0.00130245 $ 0.00130245 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) pris

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZEEK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZEEK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZEEK's tokenomics, kan du udforske ZEEK tokens live-pris!

