Agent YP by Virtuals (AIYP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Agent YP by Virtuals (AIYP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Agent YP by Virtuals (AIYP) Information AgentYP is an AI Agent project created by an influential creator of the web3 gaming space, YellowPanther. AgentYP's purpose is to be an autonomous agent that provides accurate and concise information about the web3 gaming space based on accurate sets of data and inputs. AgentYP ultimately aims to exist in different web3 games as an AI NPC that will give users a personalized experience. AgentYP's vision is to empower creators, developers, and gamers by contributing invaluable insights, tools, and enhancements that elevate the Web3 Gaming landscape. Officiel hjemmeside: https://app.virtuals.io/virtuals/14722 Køb AIYP nu!

Agent YP by Virtuals (AIYP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Agent YP by Virtuals (AIYP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Samlet udbud $ 999.03M $ 999.03M $ 999.03M Cirkulerende forsyning $ 999.03M $ 999.03M $ 999.03M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Alle tiders Høj: $ 0.02600732 $ 0.02600732 $ 0.02600732 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00108534 $ 0.00108534 $ 0.00108534 Få mere at vide om Agent YP by Virtuals (AIYP) pris

Agent YP by Virtuals (AIYP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Agent YP by Virtuals (AIYP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AIYP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AIYP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AIYP's tokenomics, kan du udforske AIYP tokens live-pris!

