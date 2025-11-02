UdvekslingDEX+
Den direkte Agent Vilady TV pris i dag er 0.01226635 USD. Følg med i realtid VILADY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk VILADY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

$0.01226309
$0.01226309
-0.40%1D
Agent Vilady TV (VILADY) Live prisdiagram
Agent Vilady TV (VILADY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.01223908
$ 0.01223908
24H lav
$ 0.01238522
$ 0.01238522
24H høj

$ 0.01223908
$ 0.01223908

$ 0.01238522
$ 0.01238522

$ 0.01562303
$ 0.01562303

$ 0.01117943
$ 0.01117943

-0.27%

-0.23%

-1.72%

-1.72%

Agent Vilady TV (VILADY) realtidsprisen er $0.01226635. I løbet af de sidste 24 timer har VILADY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01223908 og et højdepunkt på $ 0.01238522, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VILADYs højeste pris nogensinde er $ 0.01562303, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01117943.

Når det gælder kortsigtet performance, VILADY har ændret sig med -0.27% i løbet af den sidste time, -0.23% i løbet af 24 timer og -1.72% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Agent Vilady TV (VILADY) Markedsinformation

$ 122.50K
$ 122.50K

--
--

$ 122.50K
$ 122.50K

9.99M
9.99M

9,985,532.183814771
9,985,532.183814771

Den nuværende markedsværdi på Agent Vilady TV er $ 122.50K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VILADY er 9.99M, med et samlet udbud på 9985532.183814771. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 122.50K.

Agent Vilady TV (VILADY) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Agent Vilady TV til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Agent Vilady TV til USD $ -0.0016891401.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Agent Vilady TV til USD $ -0.0017248732.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Agent Vilady TV til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.23%
30 dage$ -0.0016891401-13.77%
60 dage$ -0.0017248732-14.06%
90 dage$ 0--

Hvad er Agent Vilady TV (VILADY)

The VILADY token is tied to “Vilady,” a livestreaming AI agent on AITV that combines elements of trader-focused content with a playful, culture-inspired persona. Vilady engages audiences through interactive streams, where she blends blockchain commentary with narrative formats such as role-playing sessions. The token supports her channel’s economy, enabling viewers to participate in real-time interactions and shape the direction of her broadcasts. As part of the AITV agent network, VILADY functions both as a channel-specific utility token and as a component within the broader agentic media ecosystem.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Agent Vilady TV (VILADY) Ressource

Agent Vilady TV Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Agent Vilady TV (VILADY) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Agent Vilady TV (VILADY) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Agent Vilady TV.

Tjek Agent Vilady TV prisprediktion nu!

VILADY til lokale valutaer

Agent Vilady TV (VILADY) Tokenomics

At forstå tokenomics for Agent Vilady TV (VILADY) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om VILADY Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Agent Vilady TV (VILADY)

Hvor meget er Agent Vilady TV (VILADY) værd i dag?
Den direkte VILADY pris i USD er 0.01226635 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle VILADY til USD pris?
Den aktuelle pris på VILADYtil USD er $ 0.01226635. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Agent Vilady TV?
Markedsværdien for VILADY er $ 122.50K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af VILADY?
Den cirkulerende forsyning af VILADY er 9.99M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på VILADY?
VILADY opnåede en ATH-pris på 0.01562303 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på VILADY?
VILADY så en ATL-pris på 0.01117943 USD.
Hvad er handelsvolumen for VILADY?
Direkte 24-timers handelsvolumen for VILADY er -- USD.
Bliver VILADY højere i år?
VILADY kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se VILADY prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Agent Vilady TV (VILADY) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

