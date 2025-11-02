Agent Vilady TV (VILADY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.01223908 24H lav $ 0.01238522 24H høj Laveste pris $ 0.01117943 All Time High $ 0.01562303 Prisændring (1H) -0.27% Prisændring (1D) -0.23% Prisændring (7D) -1.72%

Agent Vilady TV (VILADY) realtidsprisen er $0.01226635. I løbet af de sidste 24 timer har VILADY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01223908 og et højdepunkt på $ 0.01238522, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VILADYs højeste pris nogensinde er $ 0.01562303, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01117943.

Når det gælder kortsigtet performance, VILADY har ændret sig med -0.27% i løbet af den sidste time, -0.23% i løbet af 24 timer og -1.72% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Agent Vilady TV (VILADY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 122.50K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 122.50K Cirkulationsforsyning 9.99M Samlet Udbud 9,985,532.183814771

Den nuværende markedsværdi på Agent Vilady TV er $ 122.50K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VILADY er 9.99M, med et samlet udbud på 9985532.183814771. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 122.50K.